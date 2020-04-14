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الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة أم القرى تفصل أستاذ جامعي وطالب بعد إساءتهما للوطن

Time منذ ساعة
Views 2589
جامعة أم القرى تفصل أستاذ جامعي وطالب بعد إساءتهما للوطن

علي القحطاني (صدى):
قررت جامعة أم القرى، فصل أستاذ جامعي بعد رصد تغريدات مسيئة منه تجاه الوطن.

وقالت الجامعة في بيان لها: إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى بعض التغريدات المسيئة للوطن وتأييد الأفكار منحرفة من قبل أحد منسوبي الجامعة، ونظرا لما تضمنته تغريدات المذكور من عبارات ومواقف مرفوضة جملة وتفصيلا، فقد وجه معالي مدير الجامعة بكف يد المذكور عن العمل، واستكمال جميع الإجراءات النظامية تجاهه والرفع اللجهات المختصة.

وأضافت أن مدير الجامعة أكد أن الأمن الفكري والأمن الوطني وتعزيز الولاء لولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - واجب ديني ووطني، وأن الجامعة ستتصدى بكل حزم وقوة أي أفكار منحرفة أو متطرفة تخالف توجهات المملكة وقيادتها، وأن الجامعة الن تألوا جهدا في تطبيق الأنظمة بحق من يخالف ذلك.

كما أعلنت الجامعة عن إيقاف أحد طلاب برامج الدراسات العليا عن الدراسة، وإنهاء علاقته بالجامعة، بعد رصد تغريدات مسيئة للوطن كذلك.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ساااااااااااذج،وسخيييييييييييييييييف،ومستهتر..
أبوسطام
الله يكفينا شرهم
البرفسور حنس
كثر الله من امثالك... بغض النظر عن صاحب الاقتراح... ليت وزير الشوؤن الاسلاميه يطبقه ..سعيا لمرضاة رب العالمين..ثم لان هذا العمل سينال استحسان مسلمي العالم اجمع
زاير
حان الوقت لاغلاق المطارات الدولية حتي ينتهي هذا الوباء من العالم لان الطائرات احد اسباب الانتشار و التوسع للامراض المعدية و الفيروسيه بين دول العالم .
ابو محمد
انا معك يادكتور حنس ، باالراي لاهنت ..

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