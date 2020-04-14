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الأعداد السابقة للصحيفة

محادثات أولية بين "أرامكو" وعدة بنوك لاقتراض 10 مليارات دولار

Time منذ 54 دقيقة
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محادثات أولية بين "أرامكو" وعدة بنوك لاقتراض 10 مليارات دولار

وكالات (صدى):
كشفت مصادر مصرفية، عن إجراء شركة أرامكو لمحادثات أولية مع بنوك لاقتراض حوالي 10 مليارات دولار.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تريد القروض للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وقال أحد المصادر: " التمويل سيكون لصفقة سابك، لكن المقترض هو أرامكو"، متابعًا أن " المناقشات في مرحلة أولية وأن الشركة تستطلع آراء البنوك ".

وقال أحد المصادر: "التمويل سيكون لصفقة سابك، لكن المقترض هو أرامكو"، مضيفا أن "المناقشات في مرحلة أولية وأن الشركة تستطلع آراء البنوك"، بحسب رويترز.

وأضاف قائلا: "10 مليارات دولار هو المبلغ الذي يريدون الحصول عليه، ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من الوصول إلى ذلك".

وتابع مصدر آخر: إن من بين البنوك المشاركة في المحادثات "اتش اس بي سي"، و"جيه بي مورجان"، وأيضا بنوك في الخليج.

يذكر أن أرامكو، كانت قد وافقت العام الماضي على شراء الحصة المسيطرة في "سابك" من صندوق الثروة السيادية للمملكة مقابل 69.1 مليار دولار.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
معاها حق
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ايه
أبوسطام
ضاعت الهيبة
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
الله على ذيك الايام
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
الله على ذيك الايام

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