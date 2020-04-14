علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، ‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، طريقة إزالة الصابون لفيروس كورونا.

وكان أحد متابعي النمر على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قد تساءل :"(كيف لفيروس كورونا أن ينتقل بين الأسطح، ومن الكف إلى الفم والأنف بسهولة، بينما لا يزول عن الكفين إلا بعد غسلها بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

وأجاب النمر بأن الصابون يزيل الطبقة الدهنية على اليدين الملتصق بها الفيروس والبكتيريا والمخاط والأوساخ والغبار..الخ، مضيفا أن غسل اليدين لمدة ٢٠ ثانية على الأقل لإزالة الطبقة الدهنية من اليدين معروف لتطهير اليدين قبل الجراحة قبل كورونا لتقليل الالتهابات الجراحية بصابون جراحي معين.

وأضاف أن الغسل لمدة 20 ثانية هي أقل مدة لتخليل الصابون ودعكه بين الأصابع وخلف اليد وإعطاء وقت، ولتفاعل مادة السيرفاكتانت لترتبط مع الطبقة الدهنيةوالطبقة المائية ليسهل تحريكها مع تيار الماء بعد كحتها من سطح اليد.

وأشار إلى أنه قد تُغسل اليد بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية ولا تكون كافية، لأن الفرد لم يغطي جميع الأماكن المطلوبة، ولم تقم بكحت scrubbing الطبقة الدهنية على سطح اليد.

ونوه بأن العد لمدة ٢٠ ثانية لا يبدأ من بداية فتح صنبور الماء، وإنما من وقت تكوين الرغوة الكافية على جميع أسطح اليدين وبداية دعكها لإزالة الطبقة الدهنية.