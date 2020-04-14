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الأعداد السابقة للصحيفة

فيصل بن فرحان: 6 آلاف طبيب سعودي كافحوا كورونا في 41 دولة (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1514
فيصل بن فرحان: 6 آلاف طبيب سعودي كافحوا كورونا في 41 دولة (فيديو)

الرياض (صدى):
أعرب وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، عن امتنانه وفخره بالأطباء السعوديين في جميع أنحاء العالم الذين يساعدون في مكافحة وباء كوفيد-19.

ونشر الأمير فيصل بن فرحان مقطع فيديو لوزارة الخارجية جاء فيه: لأن الإنسان_أولًا.. 6 آلاف طبيب سعودي يشاركون في صون صحة الإنسان في 41 بلدًا حول العالم لهزيمة فيروس كورونا الجديد.

وأعاد الأطباء السعوديون في مقطع الوزارة التأكيد على قيمة بلادهم بأن الإنسان يأتي أولًا بغض النظر عن العرق والدين خاصة في وقت لا يميز فيه الوباء بين ضحاياه.

ووجه السفير الفرنسي في المملكة، فرانسوا غوييت، شكره لأكثر من 280 طبيبًا سعوديًا كانوا يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي السعودي، قرروا البقاء في فرنسا؛ لمساعدة زملائهم في مكافحة تفشي الفيروس.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
معاها حق
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ايه
أبوسطام
ضاعت الهيبة
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
الله على ذيك الايام
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
الله على ذيك الايام

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