موقف المطلقة من الحصول على دعم حساب المواطن بعد تعليق التسجيل

علي القحطاني (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، موقف المطلقة التي تعيش مع أهلها من الحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن " في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية، وفي حال عدم وجود تابعين، يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك، وتشمل: عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد ".

وأضاف: " وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة، ولا يتم إضافة التابع تلقائيًا، وبإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق حسابه "تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ".

وأعلن البرنامج قبل أيام، عن تطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.