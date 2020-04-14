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الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة تقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي

Time منذ ساعتين
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المملكة تقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي

طلال الغامدي (صدى):
أكدت تقارير إنجليزية اليوم الثلاثاء، أن المملكة، اقتربت من شراء النسبة الأكبر لنادي نيوكاسل يونايتد العريق.

وقالت التقارير إن المفاوضات بين صندوق الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية، ومالكي نادي نيوكاسل يونايتد من أجل شراء النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة في مرحلة متقدمة، ومن الممكن أن يتم الإعلان عن بيع النادي في الساعات القليلة القادمة.

وأضافت أن مايك أشلي مالك النادي سيببع النسبة الأكبر لصندوق الاستثمارات بالمملكة السعودية، وهي 80 % من أسهم النادي، وقدر قيمتها بمبلغ 350 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 7 مليارات جنيه مصري، وقد تتم الصفقة بهذا المبلغ أو ينخفض قليلًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويذكر أن أشلي قد اشترى نادي نيوكاسل يونايتد عام 2007 مقابل 133 مليون جنيه إسترليني.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
معاها حق
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ايه
أبوسطام
ضاعت الهيبة
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
الله على ذيك الايام
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
الله على ذيك الايام

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