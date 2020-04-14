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عدم ترتيب السرير قد يُكسِبك المزيد من الوزن

Time منذ 10 ساعات
Views 1594
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عدم ترتيب السرير قد يُكسِبك المزيد من الوزن

أميرة خالد (صدى):
هناك عدة عادات غير صحية يفعلها الكثيرين منا، دون معرفة أن هذه العادات تساعد في اكتساب المزيد من الوزن.

وتتضمن تلك العادات غير الصحية، المبالغة في النوم لأكثر من تسع ساعات يوميًا، وبالتالي يكون الشخص أكثر عرضة لزيادة الوزن بحوالي 4 كغم، بغض النظر عن النظام الغذائي الذين يتبعه.

وتشتمل العادات أيضًا على إهمال ترتيب السرير، إذ كشفت دراسة حديثة أن 19% من الأشخاص الذين يرتبون سريرهم ينامون بشكل أفضل وأكثر استرخاء، ويقول تشارلز دوهيج مؤلف كتاب "قوة العادات"، إن ترتيب السرير كل يوم، يؤدي إلى عادات صحية أخرى مثل تحضير غداء صحي.

وكذلك فإن الإدمان على الهاتف والتحقق منه فور الاستيقاظ سيؤدي إلى بعض العادات غير الصحية دون وعيك، إضافة إلى عدم تناول وجبة الإفطار والتي تؤدي إلى استقرار نسبة السكر في الدم وحرق السعرات الحرارية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .. اتصور ان سبب ارتفاع المصابين هو الاختلاط وعدم التزام الناس بالقانون
ابو ناصر
الله المستعان
ابو ناصر
رحمهم الله
ابو ناصر
الله يعطيهم العافية
ابو ناصر
لاحول ولاقوة الا بالله

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