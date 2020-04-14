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الأعداد السابقة للصحيفة

العطوي يقرر استغلال فترة التوقف لدراسة دبلوم تدريبي

Time منذ ساعة
Views 1428
العطوي يقرر استغلال فترة التوقف لدراسة دبلوم تدريبي

نواف السالم (صدى):
قرر المدير الفني لفريق الاتفاق خالد العطوي استغلال فترة توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في دراسة دبلوم تدريبي لتطوير قدراته.

وبدأ العطوي في دراسة الدبلوم عبر البرنامج الوطني للمدربين عن بُعد، الذي يتبع للأكاديمية الأولمبية البحرينية، ويرتكز على تطوير القدرات الرياضية، القيادة، الوقاية، الاستشفاء، والمهارات الذهنية.

وأضاف: “عندما أعلن تعليق النشاط الرياضي، تحركت مباشرة بالتسجيل لدراسة دبلوم تدريبي في تخصص كرة القدم، في أربعة مستويات، تمكنت الآن من إكمال المستوى الأول، والثاني، وبدأت في الثالث”.

وتابع: “وعند بلوغ المستوى الرابع أتحصل على درجة الدبلوم، لأن الدراسة تمضي عبر المستويات المكثفة والمتقدمة، وهذه أفضل فرصة لكي أتحصل على الدرجة العلمية”.

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أحدث التعليقات

زائر
عندنا
زائر
هذا كيف جابها بهذا العدد مع ان عندن في الصيدليات لا توجد معقمات بصراحة
ابو محمد
سبحان الله ....
ابو محمد
طيب ..
ck
عجب هم اللي يوزعون الأراضي وغيرها وماعندهم سكن؟

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