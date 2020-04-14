"البلديات" تطالب المنشآت بإيجاد سكن للعمالة

الرياض (صدى):

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، المنشآت بسرعة إيجاد سكن للعمالة لمنع تكدسهم.

وأكدت أنه يجب على كل منشأة توفير عدة غرف في سكن العمالة لعزل المصابين والتواصل مع 937، وذلك عقب اعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية اشتراطات مساكن العمال.

وأوضحت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشدّ، يُعاقَب صاحبُ العمل - سواءً أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو معنوية - بغرامةٍ مالية لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، عند مخالفة أيّ شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، مع تصحيح المخالفة، وتتعدّد الغرامة بتعدّد المُخالفة، ويجوز مضاعفة الحدّ الأعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها، والموافق عليها بقرار من مجلس الوزراء الموقر عام 1422هـ، والمُعدّلة بقرار المجلس عام 1437هـ.

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