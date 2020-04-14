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التخصصات الصحية: الاختبارات النهائية الإكلينيكة لشهادة الزمالة ستتم عبر خيارين

Time منذ ساعة
Views 1370
التخصصات الصحية: الاختبارات النهائية الإكلينيكة لشهادة الزمالة ستتم عبر خيارين

الرياض (صدى):
أصدرت هيئة التخصصات الصحية، بيانًا لتوضيح بعض الأمور بشأن الاختبارات النهائية الإكلينيكية لشهادة الزمالة السعودية والتي ستعقد في شهر أبريل ومايو لعام 2020.

وأعلنت الهيئة، عن إتاحة الفرصة لتمكين متدربي برامج الزمالة السعودية للتقدم وأداء الاختبار للحصول على شهادة التخصص عبر أحد الخيارين.

وأشارت إلى أن الخيار الأول هو " أداء الاختبار عن بعد خلال شهري أبريل ومايو لعام 2020 حسب المواعيد والآلية المعلنة مسبقا على موقع الهيئة الرسمي".

وأفادت بأن الخيار الثاني، هو " أداء الاختبار بالآلية الاعتيادية المعمول بها في مقار الهيئة وذلك خلال الربع الأخير من عام 2020 ".

وأكدت أنه سيتم التواصل مباشرة مع المتقدمين لحصر الرغبات، علما بأنه لن يتم احتساب الجلوس للاختبار لهذا العام 2020 ضمن المحاولات المستحقة نظامآ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خطوات ممتازه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك مشتاقين للمطر
ابو محمد
طيب ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
ابو محمد
مجرمون فوضجيون ..

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