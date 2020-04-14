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مجلس الوزراء يوافق على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

Time منذ ساعة
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مجلس الوزراء يوافق على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ فضلًا عن الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.

وتوقع المذكرة في مجال سلامة الغذاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خطوات ممتازه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك مشتاقين للمطر
ابو محمد
طيب ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
ابو محمد
مجرمون فوضجيون ..

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