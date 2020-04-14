نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بيان هام حول نشاط نقل البضائع في مكة والمدينة أثناء منع التجول

Time منذ 9 دقائق
Views 1286
بيان هام حول نشاط نقل البضائع في مكة والمدينة أثناء منع التجول

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للنقل اليوم الثلاثاء أن كافة انشطة نقل البضائع مستثناه من حظر التجول ، ولا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح التنقل حالياً .

كما أكدت أن منشآت نقل البضائع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي يتطلب عملها تواجد 25 % من مجموع العاملين "بإستثناء السائقين " ، يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قبل الهيئة في أضيق الحدود ، وفق التالي :

1- تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد والدي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكل موظف ويستثنى من ذلك السائقين ، مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل ، واسم وبيانات الموظف كاملة ومكان السكن .

2- قيام المنشأة بإستكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قبل الموظفين وختمها من قبل المنشأة ، وارسالها بصيغة مع نسخة من ترخيص المنشأة ، وشهادة التأمينات الإجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديي وغير السعوديين ، وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة ، وأرقام هوياتهم ، ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من اشتراك التأمينات الإجتماعية للسعوديين ، اضافة إلى ارفاق التعهد من قبل المنشأة .

3- ترسل الوثائق على البريد الإلكتروني التالي :

لمدينة مكة المكرمة : [email protected]

للمدينة المنورة : [email protected]

4 - يقوم فرع الهيئة بإستكمال الطلب وإفادة المنشة بموعد التسليم .

رابط التصريح: هنا

رابط التعهد : هنا

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
طيب يا اقرع انت واياه ..
ابو محمد
شدي حيلك ..
ابو عبدالهادي بن دواس
ونعم الجار الله يجمعنا وياه في جنات الفردوس
ابو عبدالهادي بن دواس
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويتجاوز عنا وعنه والمسلمين اجمعين

أخر الأخبار

بالصور.. ضبط مستودعين مخالفين لتخزين الخضراوات والمنظفات بالدمام
بالصور.. ضبط مستودعين مخالفين لتخزين الخضراوات والمنظفات بالدمام
Time منذ 5 دقائق Views 1113
بالفيديو.. سيل الجفة شمال غرب نجران
بالفيديو.. سيل الجفة شمال غرب نجران
Time منذ 6 دقائق Views 1123
«الصحة» : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة» : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1704
بيان هام حول نشاط نقل البضائع في مكة والمدينة أثناء منع التجول
بيان هام حول نشاط نقل البضائع في مكة والمدينة أثناء منع التجول
Time منذ 9 دقائق Views 1286
قرقاش: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لمواجهة كورونا
قرقاش: وقف إطلاق النار في اليمن فرصة لمواجهة كورونا
Time منذ 12 دقيقة Views 1171
المرور: غرامة قدرها 100 ريال عن كل سنة طواف لمن تجاوز مهلة تجديد رخصة السيارة
المرور: غرامة قدرها 100 ريال عن كل سنة طواف لمن تجاوز مهلة تجديد رخصة السيارة
Time منذ 15 دقيقة Views 1340
مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي
مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي
Time منذ 22 دقيقة Views 1252
بالفيديو.. محمد رمضان يغضب جمهوره بتحديه لقرارات الحظر
بالفيديو.. محمد رمضان يغضب جمهوره بتحديه لقرارات الحظر
Time منذ 25 دقيقة Views 1357
شاهد.. قرود وخراف تستغل غياب البشر للعب في الحدائق وحمامات السباحة
شاهد.. قرود وخراف تستغل غياب البشر للعب في الحدائق وحمامات السباحة
Time منذ 31 دقيقة Views 425
تنبيه بنشاط في الرياح وأتربة مثارة بالمدينة المنورة
تنبيه بنشاط في الرياح وأتربة مثارة بالمدينة المنورة
Time منذ 35 دقيقة Views 1261