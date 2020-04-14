بيان هام حول نشاط نقل البضائع في مكة والمدينة أثناء منع التجول

كما أكدت أن منشآت نقل البضائع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي يتطلب عملها تواجد 25 % من مجموع العاملين "بإستثناء السائقين " ، يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قبل الهيئة في أضيق الحدود ، وفق التالي :
1- تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد والدي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكل موظف ويستثنى من ذلك السائقين ، مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل ، واسم وبيانات الموظف كاملة ومكان السكن .
2- قيام المنشأة بإستكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قبل الموظفين وختمها من قبل المنشأة ، وارسالها بصيغة مع نسخة من ترخيص المنشأة ، وشهادة التأمينات الإجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديي وغير السعوديين ، وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة ، وأرقام هوياتهم ، ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من اشتراك التأمينات الإجتماعية للسعوديين ، اضافة إلى ارفاق التعهد من قبل المنشأة .
3- ترسل الوثائق على البريد الإلكتروني التالي :
لمدينة مكة المكرمة : [email protected]
للمدينة المنورة : [email protected]
4 - يقوم فرع الهيئة بإستكمال الطلب وإفادة المنشة بموعد التسليم .
رابط التصريح: هنا
رابط التعهد : هنا