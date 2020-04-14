"سدافكو" تعلن عن وظائف شاغرة

1- مسؤول التدريب والتطوير :
- بكالوريوس في تخصص "الموارد البشرية " أو ما يعادلها .
- خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مجال التدريب والتطوير .
- دبلوم او دورة في مجال الموارد البشرية .
- اجادة اللغة الإنجليزية " تحدث وكتابة " .
2- مدير تنفيذ خدمات تقنية المعلومات .
- بكالويوس او التخصص او آخر ذي صلة .
- خبرة لا تقل عن 4 اعوام .
- دبلوم او دورة في المجال .
- اجادة اللغة الإنجليزية "تحدث وكتابة " .
وحول موعد التقديم ، ابانت الشركة انه متاح بدءً من اليوم الثلاثاء وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي : هنــــــا