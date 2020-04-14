"سدافكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل بمقر الشركة بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مسؤول التدريب والتطوير :

- بكالوريوس في تخصص "الموارد البشرية " أو ما يعادلها .

- خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مجال التدريب والتطوير .

- دبلوم او دورة في مجال الموارد البشرية .

- اجادة اللغة الإنجليزية " تحدث وكتابة " .

2- مدير تنفيذ خدمات تقنية المعلومات .

- بكالويوس او التخصص او آخر ذي صلة .

- خبرة لا تقل عن 4 اعوام .

- دبلوم او دورة في المجال .

- اجادة اللغة الإنجليزية "تحدث وكتابة " .

وحول موعد التقديم ، ابانت الشركة انه متاح بدءً من اليوم الثلاثاء وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي : هنــــــا

هنـــــــــا