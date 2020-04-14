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الأعداد السابقة للصحيفة

"سدافكو" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1430
"سدافكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل بمقر الشركة بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مسؤول التدريب والتطوير :

- بكالوريوس في تخصص "الموارد البشرية " أو ما يعادلها .

- خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مجال التدريب والتطوير .

- دبلوم او دورة في مجال الموارد البشرية .

- اجادة اللغة الإنجليزية " تحدث وكتابة " .

2- مدير تنفيذ خدمات تقنية المعلومات .

- بكالويوس او التخصص او آخر ذي صلة .

- خبرة لا تقل عن 4 اعوام .

- دبلوم او دورة في المجال .

- اجادة اللغة الإنجليزية "تحدث وكتابة " .

وحول موعد التقديم ، ابانت الشركة انه متاح بدءً من اليوم الثلاثاء وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي : هنــــــا

هنـــــــــا

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
طيب يا اقرع انت واياه ..
ابو محمد
شدي حيلك ..
ابو عبدالهادي بن دواس
ونعم الجار الله يجمعنا وياه في جنات الفردوس
ابو عبدالهادي بن دواس
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويتجاوز عنا وعنه والمسلمين اجمعين

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