رئيس بيلاروسيا: لا توجد وفيات ولدينا علاجًا لكورونا

وأوضح "لوكانشيكنو"، إنه تم العثور على علاج للفيروس؛ متعهدًا بأن "أحدًا لن يموت في بلاده بسبب كورونا"، الذي أودى بحياة نحو 120 ألف إنسان على مستوى العالم حتى الآن؛ فيما لم يكشف تفاصيل هذا العلاج أو موعد بدء استخدامه، وتجاهل تحذيرات الأطباء وناشطي حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، ادعى الرئيس البيلاروسي، أنه يمكن علاج كورونا عن طريق شرب "الفودكا"، أو قيادة جرار زراعي، أو الذهاب إلى الساونا، أو اللعب مع الماعز الصغير، ورفض وقف مباريات كرة القدم وهوكي الجليد؛ فيما كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تسجيل 29 حالة وفاة في بيلاروسيا جراء الفيروس، إلى جانب أكثر من ثلاثة آلاف إصابة.