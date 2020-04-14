شاهد سيل الحفاير جنوب بيشة

أبها (صدى):

رصد مقطع فيديو لموقع طقس، سيل الحفاير جنوب بيشة وهو يتحرك بغزارة في المنطقة.

ويذكر أن خبراء الطقس حذروا من الأحوال الجوية والامطار الغزيرة التي تجتاح عموم المملكة.