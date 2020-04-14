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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد سيل الحفاير جنوب بيشة

Time منذ ساعة
Views 1790
Comment 3
شاهد سيل الحفاير جنوب بيشة

أبها (صدى):
رصد مقطع فيديو لموقع طقس، سيل الحفاير جنوب بيشة وهو يتحرك بغزارة في المنطقة.

ويذكر أن خبراء الطقس حذروا من الأحوال الجوية والامطار الغزيرة التي تجتاح عموم المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
طيب يا اقرع انت واياه ..
ابو محمد
شدي حيلك ..
ابو عبدالهادي بن دواس
ونعم الجار الله يجمعنا وياه في جنات الفردوس
ابو عبدالهادي بن دواس
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويتجاوز عنا وعنه والمسلمين اجمعين

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