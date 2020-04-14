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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. وصول 252 مواطنا من لندن إلى جدة

Time منذ 6 دقائق
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بالصور.. وصول 252 مواطنا من لندن إلى جدة

جدة (صدى):
استقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة صباح اليوم ٢٥٢ مواطنا ومواطنة قادمين من العاصمة البريطانية لندن عبر مطار هيثرو الدولي ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة المواطنين في الخارج إلى أرض الوطن، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، وحرصاً منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " ، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم ، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين .

وكان في استقبال المواطنين القادمين على متن طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني ، وقد طبقت كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا ، وتضمنت "12" مرحلة تبدأ منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها ، حيث يتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة ، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب ، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة تتخذ هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، بالإضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الركاب.

إثر ذلك وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم ، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم ، حيث يتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوماً بحسب الاجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا .

كما خصصت وزارة الصحة نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين ، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب ومن ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة ، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول ، وفي منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة " 1.5م " على الأقل بين موظف الجمارك والراكب .

وكانت الرحلة قد غادرت العاصمة البريطانية في وقت متأخر من مساء أمس وكان في وداع المواطنين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، وفرق العمل المعنية بشؤون السعوديين في سفارة المملكة ، وتمت المغادرة بمتابعة من غرفة عمليات إدارة الأزمة في وزارة الخارجية وبنقل مباشر رصد كافة الإجراءات الإدارية والصحية التي هيأت المواطنين لركوب الطائرة .

وعبّر المواطنون القادمون عن سعادتهم الغامرة بوصولهم إلى أرض الوطن ، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما لاقوه من عناية واهتمام خلال فترة إقامتهم في الخارج وحتى وصولهم للمملكة .

وأثنوا على الإجراءات الميسرة والاهتمام من العاملين في المطار أثناء قدومهم ، واستقبالهم بكل حفاوة وترحيب ، وسط تطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا .

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أحدث التعليقات

سماهر
الصراحه يا منى انت اخذت اكثر ما تستحقين وهناك الالف من نساء هذا البلد يعملن بصمت في كافه مناحي الحياه لم يبحثن يوما عن الاضواء خلاص صرت سفيره ومنظره واعلاميه وزمنك قد افل. المسرح الان لجيل شاب واعد ومؤهل والحياه يوم لك ويوم لغيرك احفظي باقي احترام الناس لك وتوقفي عن التشكيك في كل اجراء تقوم به الدوله اعزها الله وانسي ان الزمن سيعود والاضواء ستاتي اليك عندما تكوني جديره بها بالعمل لا باسلوب عرب الشمال. ترى العقل زينه
قاسم الغزواني
انا سكان محافظة العيد ابي التابعه لمنطقة جازان فاتورة المياه تجيني كل بمبلغ 46ريال في الشهر علمن اني ساكن في خميس مشيط وتنزل كل شهر 46 ريال علمن الماء عايدي وليس تحليه وراجعت الفرع قالو لي كل الناس تجيهم نفس الفاتورة. استهلك أولم يستهلك فما أدري ويش السبب
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
الحقير ريان عميل لاسرائيل ومسنود بقوتهم لذلك لا تستطيع اسرة حمد وتميم الرد على تغريداته خوف على حياتهم
🍵عنْدِمــــــــــــــــــــــــآ يَغيَبْ آلُمســــــــــــــــــــــــــــــــآء ☕
المرض والموت ما يعرف احد

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