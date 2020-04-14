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الأعداد السابقة للصحيفة

المرتزق جمال ريان يتطاول على خليفة بن حمد والأسرة الحاكمة تخشى الرد

Time منذ 40 دقيقة
Views 1994
Comment 1
المرتزق جمال ريان يتطاول على خليفة بن حمد والأسرة الحاكمة تخشى الرد

ماجد القزيز (صدى):
تبجح مذيع قناة الجزيرة جمال ريان على الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني-رحمه الله- واصفًا إياه بأنه لم يكن مؤهلًا علميا وسياسيا وعسكريا لحكم قطر.

وفي الوقت الذي تطاول فيه المرتزق على الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، لم تستطع نوف بنت ناصر آل ثاني، أن تنتقد وتكتب اسم المذيع الخائن الذي أهان أميرها وفرد أسرتها، مكتفية برجاءه بالتوقف عن تغريداته التي وصفتها بـ " التافهة " دون ذكر أسماء.

ولعل تغريدة ريان، جاءت لتثبت للقطريين ولكبار آل ثاني بأن أسرة حمد غير مؤهلة بأن تكون حاكمة لقطر، فهي تصمت عن الإهانة.

يذكر أن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ظل في الحكم حتى 26 يونيو 1995، وفي 23 أكتوبر 2016 انتقل إلى رحمة الله، دون تقديم تفاصيل أو معلومات حول انتقال السطلة إلى ابنه، حمد.

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أحدث التعليقات

قاسم الغزواني
انا سكان محافظة العيد ابي التابعه لمنطقة جازان فاتورة المياه تجيني كل بمبلغ 46ريال في الشهر علمن اني ساكن في خميس مشيط وتنزل كل شهر 46 ريال علمن الماء عايدي وليس تحليه وراجعت الفرع قالو لي كل الناس تجيهم نفس الفاتورة. استهلك أولم يستهلك فما أدري ويش السبب
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
الحقير ريان عميل لاسرائيل ومسنود بقوتهم لذلك لا تستطيع اسرة حمد وتميم الرد على تغريداته خوف على حياتهم
🍵عنْدِمــــــــــــــــــــــــآ يَغيَبْ آلُمســــــــــــــــــــــــــــــــآء ☕
المرض والموت ما يعرف احد
🍵عنْدِمــــــــــــــــــــــــآ يَغيَبْ آلُمســــــــــــــــــــــــــــــــآء ☕
غريبه والله عندنا ما نسمع إلى أخبار الزوجات وخاصه الشيبان وغتنوا الفرصه لا حفله ولا تكاليف الله يستر معقوله بدون وثايق والى كيف مسكينه. ام سعد حجروا عليها من بدري

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