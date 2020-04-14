المرتزق جمال ريان يتطاول على خليفة بن حمد والأسرة الحاكمة تخشى الرد

ماجد القزيز (صدى):

تبجح مذيع قناة الجزيرة جمال ريان على الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني-رحمه الله- واصفًا إياه بأنه لم يكن مؤهلًا علميا وسياسيا وعسكريا لحكم قطر.

وفي الوقت الذي تطاول فيه المرتزق على الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، لم تستطع نوف بنت ناصر آل ثاني، أن تنتقد وتكتب اسم المذيع الخائن الذي أهان أميرها وفرد أسرتها، مكتفية برجاءه بالتوقف عن تغريداته التي وصفتها بـ " التافهة " دون ذكر أسماء.

ولعل تغريدة ريان، جاءت لتثبت للقطريين ولكبار آل ثاني بأن أسرة حمد غير مؤهلة بأن تكون حاكمة لقطر، فهي تصمت عن الإهانة.

يذكر أن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ظل في الحكم حتى 26 يونيو 1995، وفي 23 أكتوبر 2016 انتقل إلى رحمة الله، دون تقديم تفاصيل أو معلومات حول انتقال السطلة إلى ابنه، حمد.