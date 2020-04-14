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الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

قاسم الغزواني
انا سكان محافظة العيد ابي التابعه لمنطقة جازان فاتورة المياه تجيني كل بمبلغ 46ريال في الشهر علمن اني ساكن في خميس مشيط وتنزل كل شهر 46 ريال علمن الماء عايدي وليس تحليه وراجعت الفرع قالو لي كل الناس تجيهم نفس الفاتورة. استهلك أولم يستهلك فما أدري ويش السبب
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
الحقير ريان عميل لاسرائيل ومسنود بقوتهم لذلك لا تستطيع اسرة حمد وتميم الرد على تغريداته خوف على حياتهم
🍵عنْدِمــــــــــــــــــــــــآ يَغيَبْ آلُمســــــــــــــــــــــــــــــــآء ☕
المرض والموت ما يعرف احد
🍵عنْدِمــــــــــــــــــــــــآ يَغيَبْ آلُمســــــــــــــــــــــــــــــــآء ☕
غريبه والله عندنا ما نسمع إلى أخبار الزوجات وخاصه الشيبان وغتنوا الفرصه لا حفله ولا تكاليف الله يستر معقوله بدون وثايق والى كيف مسكينه. ام سعد حجروا عليها من بدري

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