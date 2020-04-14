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الأعداد السابقة للصحيفة

فهد بن عبدالله آل ثاني: قطر مستعمرة إيرانية تركية

Time منذ 14 دقيقة
Views 1292
فهد بن عبدالله آل ثاني: قطر مستعمرة إيرانية تركية

نايف السالم (صدى):
استنكر فهد بن عبدالله الثاني عضو الأسرة الحاكمة في قطر، تعامل النظام القطري مع جائحة كورونا، واستهتاره بشعبه.

وقال فهد ابن عبدالله: " تعامل النظام القطري الحالي مع فايروس كورونا يشابه إلى حد كبير تعامل تركيا مع الفايروس " .

وأضاف: " هناك عشرات الأدلة على أن قطر مستعمرة ايرانية تركية " ،متسائلا: " هل هناك دولة تحالفت مع تركيا و إيران وأفلحت " .

ولا يزال الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، لا يشغل باله بالمعاناة التي يعيشها شعبه مع ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس، وبدلا من الخروج أمام العالم ليعلن عن تخصيص حزمة من النفقات المالية لمحاربة الوباء العالمي الذي يتفشى في شعبه، ويطلق إصلاحات تعالج تردي الخدمة في بلاده، ذهب لتركيا وقرر التكفل بمبلغ مالي ضخم لمساندة أنقرة في إجراءاتها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عمار
الجمد لله على كل حال
ابو عمار
حسبي الله على اتباع ايران الخونه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعدين أنتو ياصدى قاعدين تحطون صورتها أيام شبابها ورشاقتها ليش ماتحطون الهيئة الحقيقية لها الحين خل الناس تشوف الشحوم الناطه😂😂😂

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