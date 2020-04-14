فهد بن عبدالله آل ثاني: قطر مستعمرة إيرانية تركية

نايف السالم (صدى):

استنكر فهد بن عبدالله الثاني عضو الأسرة الحاكمة في قطر، تعامل النظام القطري مع جائحة كورونا، واستهتاره بشعبه.

وقال فهد ابن عبدالله: " تعامل النظام القطري الحالي مع فايروس كورونا يشابه إلى حد كبير تعامل تركيا مع الفايروس " .

وأضاف: " هناك عشرات الأدلة على أن قطر مستعمرة ايرانية تركية " ،متسائلا: " هل هناك دولة تحالفت مع تركيا و إيران وأفلحت " .

ولا يزال الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، لا يشغل باله بالمعاناة التي يعيشها شعبه مع ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس، وبدلا من الخروج أمام العالم ليعلن عن تخصيص حزمة من النفقات المالية لمحاربة الوباء العالمي الذي يتفشى في شعبه، ويطلق إصلاحات تعالج تردي الخدمة في بلاده، ذهب لتركيا وقرر التكفل بمبلغ مالي ضخم لمساندة أنقرة في إجراءاتها.

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