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الأعداد السابقة للصحيفة

الفيروس يستمر في اللحاق بأطباء وممرضي مصر

Time منذ ساعة
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الفيروس يستمر في اللحاق بأطباء وممرضي مصر

القاهرة (صدى):
أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، عزل 22 عاملا بمستشفى في محافظة الأسكندرية بعد أن تبين إصابة ممرض بقسم الاستقبال بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مدير المستشفى، أن الممرض ظهرت عليه الأعراض بقسم الاستقبال أثناء تأدية عمله وبإجراء التحاليل ظهرت النتيجة إيجابية.

وأوضح أن هناك 24 عاملا بقسم الاستقبال من المخالطين للممرض يخضعون الآن للحجر المنزلي، كاشفا أن وزارة الصحة أغلقت المستشفي لحين الانتهاء من التعقيم والتطهير وستعود إلى الخدمة لاحقا.

وكانت مصر قد أعلنت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، جميعهم من المصريين.

يذكر أن الفيروس قد أصاب عدد من ممثلي الصحة في مصر بالمعهد القومي للأورام، ومركز مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى حكومي آخر.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عمار
الجمد لله على كل حال
ابو عمار
حسبي الله على اتباع ايران الخونه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعدين أنتو ياصدى قاعدين تحطون صورتها أيام شبابها ورشاقتها ليش ماتحطون الهيئة الحقيقية لها الحين خل الناس تشوف الشحوم الناطه😂😂😂

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