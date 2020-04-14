بالفيديو.. لحظة القبض على شخصين خرقا منع التجول بضمد في جازان

جازان (صدى):

أظهر مقطع مقطع فيديو لحظة القبض على شخصين بمحافظة ضمد في جازان جنوب المملكة بعد قيامها بخرق منع التجول.

ويأتي ذلك بعد قيام شخصين بخرق منع التجول في ضمد وتصوير مقطع ونشره، كما سيجري تحويلهما للنيابة العامة.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد منع التجول في أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، وذلك بهدف كبح انتشار وباء كورونا في البلاد.

ويأتي إلحاقا لقرار منع التجوال، الذي بدأ سريانه منذ 23 من مارس الماضي ولمدة 21 يوما، حيث أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرار، مؤكدة على استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية، التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.