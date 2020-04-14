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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة القبض على شخصين خرقا منع التجول بضمد في جازان

Time منذ 3 أيام
Views 7088
Comment 5
بالفيديو.. لحظة القبض على شخصين خرقا منع التجول بضمد في جازان

جازان (صدى):
أظهر مقطع مقطع فيديو لحظة القبض على شخصين بمحافظة ضمد في جازان جنوب المملكة بعد قيامها بخرق منع التجول.

ويأتي ذلك بعد قيام شخصين بخرق منع التجول في ضمد وتصوير مقطع ونشره، كما سيجري تحويلهما للنيابة العامة.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد منع التجول في أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، وذلك بهدف كبح انتشار وباء كورونا في البلاد.

ويأتي إلحاقا لقرار منع التجوال، الذي بدأ سريانه منذ 23 من مارس الماضي ولمدة 21 يوما، حيث أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرار، مؤكدة على استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية، التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.

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أحدث التعليقات

...
ماتلاحظون في الصوره الاصابه في العين اليمنى وفي الفيديو في العين اليسرى.. اتوقع ان الموضوع مفبركه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هذا الطبيب فخر للوطن ولكل عربي و مسلم بارك الله فيه وجزاه الله خير ... ان شاء الله تقوم الفتاه بالسلامه والصحه
زائر
اجدادنا كانوا لاحفل ولاغيره يمكن ذبيحه عشاء ويمكن لا وامورهم طيبه والدنيا ماشيه اهم شي راحة البال
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
موفقين🤲

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