شاهد.. نقل 120 عاملا بمحافظة القرى مؤقتا من مساكنهم إلى المدارس

الباحة (صدى):

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتكوين عدد من اللجان من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقيام بنقل العمالة من مساكنهم غلى المدارس بعد ان تم تعقيمها والكشف على العمال للتأكد من خلوهم من كورونا ومن ثم إسكانهم .

وقامت اللجنة بنقل ١٢٠ عامل بمحافظة القرى مؤقتا من مساكنهم الى مدارس المحافظة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما تم نقل عدد من العمالة بمحافظة العقيق مؤقتا من مساكنهم الى عدد من دور الإيواء بالمحافظة.