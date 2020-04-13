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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. نقل 120 عاملا بمحافظة القرى مؤقتا من مساكنهم إلى المدارس

Time منذ 4 ساعات
Views 2395
Comment 3
شاهد.. نقل 120 عاملا بمحافظة القرى مؤقتا من مساكنهم إلى المدارس

الباحة (صدى):
وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتكوين عدد من اللجان من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقيام بنقل العمالة من مساكنهم غلى المدارس بعد ان تم تعقيمها والكشف على العمال للتأكد من خلوهم من كورونا ومن ثم إسكانهم .

وقامت اللجنة بنقل ١٢٠ عامل بمحافظة القرى مؤقتا من مساكنهم الى مدارس المحافظة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما تم نقل عدد من العمالة بمحافظة العقيق مؤقتا من مساكنهم الى عدد من دور الإيواء بالمحافظة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عمار
الجمد لله على كل حال
ابو عمار
حسبي الله على اتباع ايران الخونه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعدين أنتو ياصدى قاعدين تحطون صورتها أيام شبابها ورشاقتها ليش ماتحطون الهيئة الحقيقية لها الحين خل الناس تشوف الشحوم الناطه😂😂😂

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