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الأعداد السابقة للصحيفة

3 مدن في المنطقة الشرقية تخلو من أي إصابات بالفيروس المستجد 

Time منذ 5 ساعات
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3 مدن في المنطقة الشرقية تخلو من أي إصابات بالفيروس المستجد 

الدمام (صدى):
تكشفت معلومات تفيد بأن 3 مدن في المنطقة الشرقية وهي الدمام والخبر والقطيف تخلو من أي إصابات بفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية

ومن جهته، قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه تم تسجيل 472 حالة، ولم تتضمن مدن المنطقة الشرقية كل من: الدمام، والخبر، والقطيف، أي حالة، ماعدا الظهران حالة واحدة والهفوف ثمانية حالات.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1800000) حالة، حيث بلغ عدد الحالات التي تعافت وتشافت (438) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (115) ألف حالة.

وأبان أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة (4934) حالة، من بينها (4064) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 59 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عمار
الجمد لله على كل حال
ابو عمار
حسبي الله على اتباع ايران الخونه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعدين أنتو ياصدى قاعدين تحطون صورتها أيام شبابها ورشاقتها ليش ماتحطون الهيئة الحقيقية لها الحين خل الناس تشوف الشحوم الناطه😂😂😂

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