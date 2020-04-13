مميزات كاميرا هاتف "نوكيا 9.3" الجديد

وكالات (صدى):

تستعد شركة نوكيا، وهي واحدة من أقدم الشركات المصنعة للهواتف في العالم للحصول للحصة من الكعكة السوقية مع موديلاتها التنافسية الجديدة.

ويبدو أن نوكيا الفنلندية، لا تنوي الاستسلام، كما أنها تخطط لإصدار موديل جديد رائد في المستقبل بميزانية أقل.

وبدأ مهندسو الشركة عملهم بالفعل واضعين في اعتبارهم المزاوجة بين الحصول على أفضل منتج وأفضل سعر ممكن، حسبما ذكر موقع "نوكيا باور يوزر" الإلكتروني، المهتم بأجهزة نوكيا.

وذكر تقرير "نوكيا باور يوزر" أن الشركة ستطلق هاتفها Nokia 9.3، المتوقع أن يكون منافسا محتملا لسلسلة غالاكسي نوت الشهيرة من سامسونغ، وموديل هواوي Mate 40 وجوجل Pixel 5.