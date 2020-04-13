نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

استجواب المستهترين بقرار منع التجول في جازان

Time منذ 5 ساعات
Views 2374
Comment 1
استجواب المستهترين بقرار منع التجول في جازان

جازان (صدى):
على خلفية ما نشرته "صدى" بشأن القبض على شخصين خرقا منع التجول في جازان، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (١٥ ، ١٧) معهما.

وأوضح المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني ومن قام بالتصوير، بعد إعلامهما بالحقوق المكفولة لهما نظاماً، وأمرت بتمديد توقيفهما على ذمة القضية تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههما أمام المحكمة المختصة.

وأكد أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. لحظة القبض على شخصين خرقا منع التجول بضمد في جازان

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عمار
الجمد لله على كل حال
ابو عمار
حسبي الله على اتباع ايران الخونه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعدين أنتو ياصدى قاعدين تحطون صورتها أيام شبابها ورشاقتها ليش ماتحطون الهيئة الحقيقية لها الحين خل الناس تشوف الشحوم الناطه😂😂😂

أخر الأخبار

فهد بن عبدالله آل ثاني: قطر مستعمرة إيرانية تركية
فهد بن عبدالله آل ثاني: قطر مستعمرة إيرانية تركية
Time منذ 13 دقيقة Views 1271
اكتشاف أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق
اكتشاف أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق
Time منذ 28 دقيقة Views 198
المطلق يوضح حكم التعجيل بالزكاة بسبب الوباء
المطلق يوضح حكم التعجيل بالزكاة بسبب الوباء
Time منذ ساعة Views 1704
الفيروس يستمر في اللحاق بأطباء وممرضي مصر
الفيروس يستمر في اللحاق بأطباء وممرضي مصر
Time منذ ساعة Views 1556
شخصان يتفاخران بكسر منع التجول والاختباء في صندوق السيارة
شخصان يتفاخران بكسر منع التجول والاختباء في صندوق السيارة
Time منذ ساعة Views 2352
الوفيات في أمريكا تتجاوز 23 ألفا
الوفيات في أمريكا تتجاوز 23 ألفا
Time منذ ساعتين Views 1881
تفاصيل تورط " إعلامي " في خطف فتاة والاعتداء عليها
تفاصيل تورط " إعلامي " في خطف فتاة والاعتداء عليها
Time منذ ساعتين Views 3534
مودل روز تثير الجدل بالكشف عن علاقتها بشاذ جنسيًا
مودل روز تثير الجدل بالكشف عن علاقتها بشاذ جنسيًا
Time منذ ساعتين Views 1497
مندوب توصيل يُهرب مواطنًا في صندوق السيارة
مندوب توصيل يُهرب مواطنًا في صندوق السيارة
Time منذ 3 ساعات Views 3574
رجل يقتل صديقه للاستيلاء على دراجته النارية
رجل يقتل صديقه للاستيلاء على دراجته النارية
Time منذ 3 ساعات Views 554