لوكسمبورج تحظر تحويل أموال إيرانية مجمدة إلى الولايات المتحدة‎

لوكسمبرج (صدى):

قررت محكمة في لوكسمبورج حظر تنفيذ طلب أمريكي بتحويل 1,6 مليار دولار من الأصول الإيرانية إلى ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بحسب بيان رسمي يوم الإثنين.

وجاء القرار تأكيداً لتصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن بلاده حققت "انتصارا" قانونياً بتمكنها من تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في لوكسمبورج منذ فترة طويلة بناءً على طلب أمريكي.

وتضمن البيان الرسمي في لوكسمبورج، أن محكمة استئناف أقرت أن الطلب الأمريكي بمصادرة تلك الأموال "مرفوض"؛ لأن نوع الحساب المعني "لا يمكن مصادرته" بحسب قانون لوكسمبورج.

وذكر البيان إن قرار المحكمة ليس نهائيا، ويمكن الطعن فيه في محكمة لوكسمبورغ العليا.

وأضاف: أن قاضي لوكسمبورج أوقف في أبريل تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة، وقال إن كليرستريم ستكون عرضة لغرامة 1 مليون يورو (1,09 مليون دولار) يومياً إذا حولت المبلغ.