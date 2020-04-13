مني أبو سليمان تثير الشكوك

علي القحطاني (صدى):

شنّ عدد من المواطنين، هجومًا حادًا على الإعلامية منى أبو سليمان، متهمين إياها بأنها تحاول التشكيك في جهود المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتسائلت "أبو سليمان" في تغريدة لها عن حالات الإصابة بكورونا، قائلة: " هل تحسب الحالات التي تدخل المستشفى أو فقط من نتيجته إيجابية؟ وإذا كانت فقط بالنتيجة الإيجابية.. كم حالة ليس بها أعراض؟ وكم حالة أعراضها خفيفة؟ ".

وفتح المواطنون، النار عليها، متسائلين عن السبب وراء تشكيكها في قدرات المملكة وخاصة وزارة الصحة، وعن الهدف من هذه الأسئلة.

يذكر أن وزارة الصحة تقوم بالإعلان عن الحالات الجديدة في مؤتمر صحفي يومي، وعن المناطق المتواجدة فيها، بالإضافة إلى أن السلطات المختصة تقوم بإجراءات إحترازية للتسهيل على المواطنين قضاء حوائجهم.