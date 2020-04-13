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الأعداد السابقة للصحيفة

مني أبو سليمان تثير الشكوك

Time منذ 6 ساعات
Views 8207
Comment 9
مني أبو سليمان تثير الشكوك

علي القحطاني (صدى):
شنّ عدد من المواطنين، هجومًا حادًا على الإعلامية منى أبو سليمان، متهمين إياها بأنها تحاول التشكيك في جهود المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتسائلت "أبو سليمان" في تغريدة لها عن حالات الإصابة بكورونا، قائلة: " هل تحسب الحالات التي تدخل المستشفى أو فقط من نتيجته إيجابية؟ وإذا كانت فقط بالنتيجة الإيجابية.. كم حالة ليس بها أعراض؟ وكم حالة أعراضها خفيفة؟ ".

وفتح المواطنون، النار عليها، متسائلين عن السبب وراء تشكيكها في قدرات المملكة وخاصة وزارة الصحة، وعن الهدف من هذه الأسئلة.

يذكر أن وزارة الصحة تقوم بالإعلان عن الحالات الجديدة في مؤتمر صحفي يومي، وعن المناطق المتواجدة فيها، بالإضافة إلى أن السلطات المختصة تقوم بإجراءات إحترازية للتسهيل على المواطنين قضاء حوائجهم.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عمار
الجمد لله على كل حال
ابو عمار
حسبي الله على اتباع ايران الخونه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعدين أنتو ياصدى قاعدين تحطون صورتها أيام شبابها ورشاقتها ليش ماتحطون الهيئة الحقيقية لها الحين خل الناس تشوف الشحوم الناطه😂😂😂

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