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نوفاك: منتجو النفط المحليون يدعمون اتفاق أوبك+ 

Time منذ 9 دقائق
Views 1108
نوفاك: منتجو النفط المحليون يدعمون اتفاق أوبك+ 

موسكو (صدى):
أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه اجتمع مع منتجي النفط المحليين، وأنهم يدعمون اتفاق أوبك+

وأوضح نوفاك أن مجمل تخفيضات إنتاج النفط في مايو ويونيو قد يبلغ 15-20 مليون برميل يوميا.

وأجرى نوفاك خلال الأسبوع الماضي، 5 إلى 6 اتصالات هاتفية مع وزير الطاقة الأمريكي، للتوصل إلى حل لوضع سوق النفط الحالي.

ولفت إلى أنه يأمل أن تستعيد المحادثات مع أمريكا الثقة المتبادلة وأن تؤدي لحوار مستمر في مجال الطاقة، مردفا: " طريق الخروج من الوضع الحالي في السوق سيكون طويلا، على الأقل حتى نهاية العام ".

يذكر أن نوفاك أعلن أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات " العشرينر" جرت بشكل فعال.

وتابع نوفاك، إنه سيتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" خلال أول شهرين بنسبة 10 ملايين برميل يوميا، مضيفا أن دول "أوبك+" اتفقت على الصفقة، مؤكدا على أهمية مواصلة مراقبة السوق خلال سريان الصفقة.

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أحدث التعليقات

آحلى بشـآرهہ‏‏
كيف مقصوصه
abdul
عين الصواب ما ذكرته ايها الدكتور الخضيري عن الدخان المشفوط للرئتين من الشيشة والسجاير. وماذا - الدكتور الخضيري او الدكتور النمر - عن المضار الصحية في الزام الناس القعود داخل البيوت 24\ 7 ولايام واسابيع ربما شهور يستنشقون الهواء المنزلي الراكد ؟ حسب منشورات وكالة حماية البيئة EPA في امركا الهواء داخل المنازل والمباني الاخري قد يكون اكثر تلوثا من الهواء الخارجي. وربما ينطبق نفس الكلام في الهواء داخل المنازل السعودية. ليتك تحدثنا في ذالك من واقع العلم والطب دون املائات وحسابات سياسية واعلامية ومشيخية.
آحلى بشـآرهہ‏‏
يازبنها
آحلى بشـآرهہ‏‏
الله المستعان
آحلى بشـآرهہ‏‏
الله المستعان

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