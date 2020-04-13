نوفاك: منتجو النفط المحليون يدعمون اتفاق أوبك+ 

موسكو (صدى):

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه اجتمع مع منتجي النفط المحليين، وأنهم يدعمون اتفاق أوبك+

وأوضح نوفاك أن مجمل تخفيضات إنتاج النفط في مايو ويونيو قد يبلغ 15-20 مليون برميل يوميا.

وأجرى نوفاك خلال الأسبوع الماضي، 5 إلى 6 اتصالات هاتفية مع وزير الطاقة الأمريكي، للتوصل إلى حل لوضع سوق النفط الحالي.

ولفت إلى أنه يأمل أن تستعيد المحادثات مع أمريكا الثقة المتبادلة وأن تؤدي لحوار مستمر في مجال الطاقة، مردفا: " طريق الخروج من الوضع الحالي في السوق سيكون طويلا، على الأقل حتى نهاية العام ".

يذكر أن نوفاك أعلن أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات " العشرينر" جرت بشكل فعال.

وتابع نوفاك، إنه سيتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" خلال أول شهرين بنسبة 10 ملايين برميل يوميا، مضيفا أن دول "أوبك+" اتفقت على الصفقة، مؤكدا على أهمية مواصلة مراقبة السوق خلال سريان الصفقة.