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بالفيديو.. "المطلق" : سجود التلاوة "سُنة" ولا تشترط الوضوء أو استقبال القِبلة

Time منذ ساعة
Views 1742
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بالفيديو.. "المطلق" : سجود التلاوة "سُنة" ولا تشترط الوضوء أو استقبال القِبلة

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أن سجود التلاوة هو سُنة.

وقال "المطلق" خلال برنامج "فتاوى"، إنه " إذ سجد الإنسان سجدة التلاوى فهذا أمر مُستحب وله أجر عظيم، وإذا لم يسجد فلا إثم عليه".

وأضاف:" النبي صلّ الله عليه وسلم لم يسجد عندما تلى أمامه قارئ آيات القرآن الكريم ولم يسجد عند موضع السجود " .

وتابع: " بعض العلماء يرى أن السجود في القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، الأول فيه أمر بالسجود مثل سورة العلق وسوة النجم، وسجود السُنة في الآيات الأخر ".

وأكد أن الإنسان عندما يسجد يقول "سبحان ربي الأعلى" ثلاث أو سبع مرات، مضيفًا "إذا لم يسجد القارئ الذي تستمع إليه فأنت لا تسجد، كما لا يلزم أن تكون على وضوء، والأفضل أن تستقبل القِبلة ويجوز إذا سجد في موضع غير موضع القبلة".

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أحدث التعليقات

آحلى بشـآرهہ‏‏
يازبنها
آحلى بشـآرهہ‏‏
الله المستعان
آحلى بشـآرهہ‏‏
الله المستعان
آحلى بشـآرهہ‏‏
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
نعم صحيح طيب تعال ياأبشر وجدد لي عندي سيارة تالفه ممكن تجددها

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