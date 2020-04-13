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الأعداد السابقة للصحيفة

7 نصائح تسهل الاستيقاظ باكرا أبرزها البابونج والزيوت العطرية 

Time منذ يوم
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7 نصائح تسهل الاستيقاظ باكرا أبرزها البابونج والزيوت العطرية 

متابعة- أميرة خالد (صدى):
باتت قلة النوم لفترات طويلة، تؤثر على النشاط والقدرة على الاستيقاظ للعمل بالمنزل في ظل العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

 ونستعرض مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها تحسين جودة النوم في الليل والاستيقاظ بنشاط في الصباح، ومنها

أولا.. تجنب استخدام المنبهات: حاول أن تتجنب استخدام المنبهات للاستيقاظ، واسمح لضوء النهار بالنفاذ بلطف عبر نافذتك في الصباح، ليكون الاستيقاظ طبيعيا.

ثانيا.. إطفاء الأضواء الزرقاء: حاول إطفاء أي ضوء أزرق قد يصدر من شاشات الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، لأن الضوء الأزرق يؤثر سلباً على جودة النوم وبالتالي يكون الاستيقاظ صعباً في الصباح.

ثالثا.. حجب أي أضواء من الخارج: ألا تسمح لأي أضواء بالنفاذ إلى غرفة النوم من الخارج، وحافظ على ظلام الغرفة التام أثناء النوم.

رابعا.. استخدام الزيوت العطرية: يمكنك رش بعض الزيوت العطرية مثل زيت الخزامى على وسادتك أو في جميع أنحاء الغرفة لتعزيز الاسترخاء أثناء النوم، فهذا يساعد على الاستيقاظ بنشاط وحيوية في الصباح.

خامسا.. الحصول على حمّام مسائي: خذ حماماً حاراً قبل اللجوء إلى الفراش بحوالي 45 دقيقة على الأقل، فالحمام الساخن يساعد على الاسترخاء أثناء النوم، وبالتالي الاستيقاظ بشكل أكثر حيوية ونشاطا.

 سادسا.. شاي البابونج: يساعد شاي البابونج في تهدئة الأعصاب، لذا ينصح الخبراء يتناوله قبل النوم بساعة للحصول على ليلة هانئة.

سابعا.. التنفس بعمق: يساعد التنفس العميق لمدة 10 دقائق قبل النوم على الاسترخاء والشعور بالهدوء والسكينة. 

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
الله المستعان
ابو ناصر
رحمهم الله
ابو ناصر
الله يعطيهم العافية
ابو ناصر
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو ناصر
سبحان الله

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