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الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة مفاوضات الهلال مع لابا كودجو

Time منذ ساعتين
Views 1788
حقيقة مفاوضات الهلال مع لابا كودجو

ماجد محمد (صدى):
كشف ماجد العويس، عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، حقيقة دخول الهلال في مفاوضات مع المهاجم الكونجولي لابا كودجو، من أجل انتقال هداف دوري الخليج العربي إلى بطل آسيا، في انتقالات الصيف المقبل.

ولفت العويس، إلى أن العين لم يتلق أي عروض رسمية من جانب إدارة الزعيم لشراء عقد لابا كودجو، مضيفا:" النادي الإماراتي لا يقف أمام مستقبل المهاجم الكونجولي أو غيره من اللاعبين حال وصول عروض جادة ".

وأوضح عضو العين الإماراتي:" لم يتلق كودجو أي عرض رسمي للرحيل عن الزعيم في الصيف سواء من متصدر الدوري أو غيره، وإذا حدث ستتم مناقشة الأمر بما يصب في مصلحة النادي واللاعب معًا ".

وكان انتقل لابا كودجو إلى الهلال، خلال الفترة الماضية، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع انتهاء عقده مع الزعيم في الصيف المقبل.

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أحدث التعليقات

آحلى بشـآرهہ‏‏
يازبنها
آحلى بشـآرهہ‏‏
الله المستعان
آحلى بشـآرهہ‏‏
الله المستعان
آحلى بشـآرهہ‏‏
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
نعم صحيح طيب تعال ياأبشر وجدد لي عندي سيارة تالفه ممكن تجددها

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