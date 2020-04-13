بالفيديو.. سماحة المفتي العام للمملكة يشدد على تحذير الناس من رموز الجماعات الإرهابية

نايف السالم (صدى):

قال سماحة المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إن إزالة الباطل تقتضي أن نذكر أصله والذى قد يكون متمثل في رموز الجماعات الإرهابية التى تحث الناس على الخروج ولاة الأمر ونحو ذلك.

وشدد على ضرورة التحذير من رموز الجماعات الإرهابية، موضحًا أن التحذير منهم واجب لأنهم جماعات ضالة.

وأضاف أن الجهال يظنون بهذه الرموز خيراً، لذلك لابد من بيان أنهم على ضلال حتى لا ينساق أحد وراءهم جهلاً منه بضلالهم.