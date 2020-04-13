نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سماحة المفتي العام للمملكة يشدد على تحذير الناس من رموز الجماعات الإرهابية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1285
Comment 1
بالفيديو.. سماحة المفتي العام للمملكة يشدد على تحذير الناس من رموز الجماعات الإرهابية

نايف السالم (صدى):
قال سماحة المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إن إزالة الباطل تقتضي أن نذكر أصله والذى قد يكون متمثل في رموز الجماعات الإرهابية التى تحث الناس على الخروج ولاة الأمر ونحو ذلك.

وشدد على ضرورة التحذير من رموز الجماعات الإرهابية، موضحًا أن التحذير منهم واجب لأنهم جماعات ضالة.

وأضاف أن الجهال يظنون بهذه الرموز خيراً، لذلك لابد من بيان أنهم على ضلال حتى لا ينساق أحد وراءهم جهلاً منه بضلالهم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. من له حيلة فليحتال ..
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب
ابو محمد
هنا موذين وبلادهم ماتبيهم .. مالهم الا البحر ، اطعموهم للسمك .. .. اشكال بذيئة وقحه ..
آحلى بشـآرهہ‏‏
هههههههههههههههههههههههه
ابو وليد
كل انجازاته خراط بخراط مثل ناديه 19 بطوله ووصلها ل120 بطوله حره نقيه -- غير انه حقق هداف الدوري على زمان جدتي 6 مرات احد يعلمني ايش هي انجازاته

أخر الأخبار

فيديو نادر لجنازة الملك خالد بن عبدالعزيز
فيديو نادر لجنازة الملك خالد بن عبدالعزيز
Time منذ دقيقة Views 1062
امرأة توثق ينجو من موت محقق بعد تبادل اطلاق النار
امرأة توثق ينجو من موت محقق بعد تبادل اطلاق النار
Time منذ 3 دقائق Views 131
كلن على همه سرى
كلن على همه سرى
Time منذ 4 دقائق Views 136
العنود بدر تتناول إفطارها بطريقة عفوية
العنود بدر تتناول إفطارها بطريقة عفوية
Time منذ 10 دقائق Views 215
بالفيديو.. سكران يطلق النار في أحد شواع المملكة ومطالبات بالقبض عليه 
بالفيديو.. سكران يطلق النار في أحد شواع المملكة ومطالبات بالقبض عليه 
Time منذ 11 دقيقة Views 1336
وظائف شاغرة في "الملكية الفكرية"
وظائف شاغرة في "الملكية الفكرية"
Time منذ 14 دقيقة Views 1223
جويل ماردينيان تثير جدلا واسعا بحلق شعرها 
جويل ماردينيان تثير جدلا واسعا بحلق شعرها 
Time منذ 18 دقيقة Views 356
بالفيديو.. سماحة المفتي العام للمملكة يشدد على تحذير الناس من رموز الجماعات الإرهابية
بالفيديو.. سماحة المفتي العام للمملكة يشدد على تحذير الناس من رموز الجماعات الإرهابية
Time منذ 20 دقيقة Views 1285
رابطة الدوري تحث الأندية على خفض رواتب اللاعبين والمدربين إلى 50%
رابطة الدوري تحث الأندية على خفض رواتب اللاعبين والمدربين إلى 50%
Time منذ 27 دقيقة Views 1326
شاهد.. شوارع دبي خالية من الحركة أثناء منع التجول 
شاهد.. شوارع دبي خالية من الحركة أثناء منع التجول 
Time منذ 29 دقيقة Views 1467