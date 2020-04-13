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بالفيديو.. رونالدو لأطفاله: "دعوا والدكم يُكمل تمرينه"

Time منذ 52 دقيقة
Views 1474
بالفيديو.. رونالدو لأطفاله: "دعوا والدكم يُكمل تمرينه"

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو كريستيانو رونالدو يمارس التمارين الرياضية داخل الحجر الصحي، مما أثار إعجاب الجماهير الكروية.

وقال رونالدو خلال المقطع:" أطفالي، دعوا والدكم يُكمل تمرينه"، حيث لاقى المقطع انتشارا وتفاعلا واسعا.

وكان الاتحاد البرتغالى لكرة القدم، أعلن عن تنازل النجم كريستيانو رونالدو وزملائه فى المنتخب البرتغالى، إلى جانب أعضاء الجهاز الفنى عن نصف قيمة المكافآت التى حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020، وذلك لدعم كرة القدم البرتغالية عبر مساعدة قطاع الهواة الذى تأثر بقوة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مسابقات كرة القدم للهواة ألغيت بسبب فيروس "كوفيد-19" ما أدى إلى تداعيات مالية قاسية على أنديتها. وقال الاتحاد، فى بيان له، إن هذا التبرع من شأنه أن "يعزز" صندوق الدعم الذي أنشأه لمساعدة الاتحادات الإقليمية وأندية الهواة بمبلغ قدره 4.7 مليون يورو.

وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالى الأربعاء الماضى عن إنهاء الموسم الحالي لمسابقات الهواة من دون تحديد أي فائز في الوقت الذي لم يعلن فيه عن أى موعد بشأن استئناف الدوريات المحترفة.

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أحدث التعليقات

آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب
ابو محمد
هنا موذين وبلادهم ماتبيهم .. مالهم الا البحر ، اطعموهم للسمك .. .. اشكال بذيئة وقحه ..
آحلى بشـآرهہ‏‏
هههههههههههههههههههههههه
ابو وليد
كل انجازاته خراط بخراط مثل ناديه 19 بطوله ووصلها ل120 بطوله حره نقيه -- غير انه حقق هداف الدوري على زمان جدتي 6 مرات احد يعلمني ايش هي انجازاته
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب

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