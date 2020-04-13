خطوات إصدار تصريح التنقل للمنشات المرخصة من "الغذاء والدواء"

وتأتي الخطوات كالتالي:
• يقوم مقدم الطلب بالدخول على الرابط الإلكتروني هنا .
• يتم تعبئة البيانات في النموذج الخاص بتصريح التنقل.
• يتم مطابقة صحة البيانات المدخلة من قبل المنشأة مع بيانات ترخيصها لدى الهيئة.
• تقوم المنشأة بطباعة تصريح التنقل.
• بعد طباعة التصريح من قبل المنشأة، ما يتوجب عليها ختم التصريح من وزارة الداخلية (داخل مدينة الرياض شرطة قصر الحكم - خارج مدينة الرياض مدراء الشرط).
وأكدت الهيئة، أنه في حال وجود أي استفسار بشأن التصريح نأمل التواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] .