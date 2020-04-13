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الأعداد السابقة للصحيفة

خطوات إصدار تصريح التنقل للمنشات المرخصة من "الغذاء والدواء"

Time منذ ساعة
Views 1546
خطوات إصدار تصريح التنقل للمنشات المرخصة من "الغذاء والدواء"

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن آلية إصدار تصريح التنقل خلال فترة منع التجول للمنشات المرخصة من الهيئة.

وتأتي الخطوات كالتالي:

• يقوم مقدم الطلب بالدخول على الرابط الإلكتروني هنا .

• يتم تعبئة البيانات في النموذج الخاص بتصريح التنقل.

• يتم مطابقة صحة البيانات المدخلة من قبل المنشأة مع بيانات ترخيصها لدى الهيئة.

• تقوم المنشأة بطباعة تصريح التنقل.

• بعد طباعة التصريح من قبل المنشأة، ما يتوجب عليها ختم التصريح من وزارة الداخلية (داخل مدينة الرياض شرطة قصر الحكم - خارج مدينة الرياض مدراء الشرط).

وأكدت الهيئة، أنه في حال وجود أي استفسار بشأن التصريح نأمل التواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] .

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أحدث التعليقات

آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب
ابو محمد
هنا موذين وبلادهم ماتبيهم .. مالهم الا البحر ، اطعموهم للسمك .. .. اشكال بذيئة وقحه ..
آحلى بشـآرهہ‏‏
هههههههههههههههههههههههه
ابو وليد
كل انجازاته خراط بخراط مثل ناديه 19 بطوله ووصلها ل120 بطوله حره نقيه -- غير انه حقق هداف الدوري على زمان جدتي 6 مرات احد يعلمني ايش هي انجازاته
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب

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