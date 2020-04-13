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الأعداد السابقة للصحيفة

رابطة الدوري تحث الأندية على خفض رواتب اللاعبين والمدربين إلى 50%

Time منذ 25 دقيقة
Views 1281
رابطة الدوري تحث الأندية على خفض رواتب اللاعبين والمدربين إلى 50%

نواف السالم (صدى):
رفع مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله -، على الجهود الكبيرة المبذولة في مواجهة فايروس كورونا، والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مختلف القطاعات المعنية، وحرص وجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومتابعته المستمرة والاهتمام بوضع لسلامة كافة الرياضيين كأولوية قصوى، راجين من الله أن يعجل بزوال هذه الفقة عن المملكة والعالم أجمع.

وأكد المجلس خلال اجتماعه الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، أن تحديد عودة النشاط الرياضي لكرة القدم لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فايروس كورونا الجديد، مشددة على أن سلامة كافة الرياضيين هي الأهم، بما في ذلك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومنسوبي الأندية والجماهير الرياضية.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة الآثار المترتبة على جائحة فايروس كورونا الجديد، وما استدعاه ذلك من إجراءات احترازية، إلى جانب قرار تعليق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة، بما في ذلك جميع مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة، الأمر الذي ترتب عليه خسائر مالية تكبدتها الأندية مما أثر على ميزانياتها، عليه فقد تم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء المجلس، على البدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50% على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم.

من جهته قدم الأستاذ عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين المكلف، شكره لمختلف إدارات الأندية التي ساهمت وبشكل مباشر في دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة الفايروس، عبر عدد من المبادرات المجتمعية، والرسائل التوعوية والنصائح الطبية التي يتم بثها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بما يعكس دورها وارتباطها بالمجتمع، واستشعارها لمسؤولياتها الاجتماعية.

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أحدث التعليقات

آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب
محمد عسيري
زيدهم يارب خساره خلهم يعضون الأرض حسبي الله عليهم سحبو سيارتي قبل 4ايام عشان الدفعه الاخيره مادفعتها يبوني ادفعها كامله والا يبون اقسيط الدفعه الاخيره20الف ريال مايدرو بالحال
محمد عسيري
زيدهم يارب خساره خلهم يعضون الأرض حسبي الله عليهم سحبو سيارتي قبل 4ايام عشان الدفعه الاخيره مادفعتها يبوني ادفعها كامله والا يبون اقسيط الدفعه الاخيره20الف ريال مايدرو بالحال
محمد عسيري
زيدهم يارب خساره خلهم يعضون الأرض حسبي الله عليهم سحبو سيارتي قبل 4ايام عشان الدفعه الاخيره مادفعتها يبوني ادفعها كامله والا يبون اقسيط الدفعه الاخيره20الف ريال مايدرو بالحال
آحلى بشـآرهہ‏‏
هههههههههههههههههههههههه

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