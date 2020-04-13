حاملة الطائرات روزفلت تشهد أول وفاة لعسكري على متنها

واشنطن (صدى):

شهدت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفاة أحد البحارة في وحدة العناية الطبية المركزة؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا".

وتفشى الفيروس في حاملة الطائرات أواخر مارس الماضي، فيما أُقيل كابتن السفينة والقائم بأعمال وزير البحرية.

وترجع قصة السفينة إلى الخامس من مارس الماضي، عندما رست في ميناء دا نانغ بفيتنام، للقيام بعرض مهم للقوة العسكرية الأمريكية في منطقة تزداد توتراً؛ بسبب تزايد مطالب بكين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وكان حينها قد تفشى المرض في فيتنام، ولم يتخذ البحارة احتياطاتهم وقضوا أوقاتهم في فندق المدينة، ونشروا صور الاسترخاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد أن أمضى عشرات البحارة ليلة واحدة على الأقل في فندق، و تأكدت إصابة اثنين من البريطانيين بالفيروس، أمر الكابتن بريت كروزر، أفراد الطاقم بالعودة إلى السفينة؛ خوفاً من تعرضهم للعدوى.

وأبحرت السفينة مرة أخرى، وتم اكتشاف تفشي الفيروس على متنها، وتم الإعلان أن ثلاثة من البحارة أثبتت إصابتهم بالفيروس..