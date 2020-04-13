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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. أجواء مختلفة للحجر المنزلي في فيفاء جازان

Time منذ 34 دقيقة
Views 1562
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بالصور.. أجواء مختلفة للحجر المنزلي في فيفاء جازان

جازان (صدى):
تعيش محافظة فيفاء التابعة لمنطقة جازان، أجواء مختلفة ومبهرة للحجر المنزلي الذي يلتزم به الجميع لمواجهة تفشي الجائحة ويحاولون قضاء أكبر وقت ممكن في المنزل وممارسة الهوايات وشغل الوقت.

ويقضي الأهالي في فيفاء أوقات الحجر المنزلي بشكل مختلف وسط الطبيعة الخلابة التي تأسر القلوب وتخطف الأنظار؛ حيث يعمل كبار السن على الزراعة والتي تعد جزءًا من حياتهم اليومية، ومهنة يتوارثونها جيلاً بعد جيل، فيحرثون الأرض ويسقون الزرع، مستغلين ما حبا الله أرضهم من مقومات زراعية.

وكشفت مجموعة من الصور بحسب " العربية الطقس " عن الطبيعة الساحرة والأجواء المبهرة التي يعيشها أهالي محافظة فيفاء جنوب المملكة وسط طبيعتها الجميلة وخضرتها الدائمة، فلا موسم محددًا للأمطار، فهي تهطل على مدار العام، كما لجوّها العليل ميزة نادرة، لاعتداله طيلة فصول السنة.

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أحدث التعليقات

الحسام
اللهم شافي كل مسلم يارب العالمين. اللهم انا عبيدك فمن لنا رب سواك. اللهم نسالك الدخول لبتك و الصلاة جماعة. اللهم اشتقنا لبيتك فلا تحرمنا منه يا الله يالله يالله
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب طيب
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب طيب
البرفسور حنس
هل تتذكرون تعليق د.حنس قبل شهر بأن العدد سيصل للآلاف.... ها قد حدث والقادم قاتم ... الحل بالدعاء فالله وحده قادر على كشف البلاء
آحلى بشـآرهہ‏‏
يرزقنا ويرزقهم من واسع فضله

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