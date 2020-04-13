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الأعداد السابقة للصحيفة

وصفتان للتخلص من ترهل الذراعين والفخذين

Time منذ يوم
Views 2032
Comment 2
وصفتان للتخلص من ترهل الذراعين والفخذين

أميرة خالد (صدى):
تعاني بعض السيدات من ترهل منطقتي الفخذين والذراعين، وينصح المتخصصون للتخلص من هذة المشكلة ممارسة التمارين الرياضية وخاصة الأيروبيك لمدة ساعة، كما يجب تطبيق حميات غذائية قاسية للقضاء على طبقة الدهون التي تساعد على تماسك البشرة والإمتناع عن التدخين.

وأوضح المتخصصون أنه يجب الانتباه إلى عدم التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة لأن هذا يعزز عمل الشوارد الحرة الضارة التي تضعف ألياف الجلد. ومن المهم تناول الأطعمة الصحية واختيار المأكولات غير الدسمة والغنية بالألياف وشرب كمية كافية من الماء.

وقال المتخصصون انه إلى بعض الوصفات الطبيعية قد تقضي عليها منها سحق حبتي تين ومزج اللب مع عصير حبة ليمون حتى الحصول على كريم متجانس. يتم تطبيق الكريم على منطقة الجلد المترهل وتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم الغسل بالماء البارد، وخلطة اخرى بمزج ملعقة صغيرة من العسل وبياض بيضة وتطبق على منطقة الترهل وتدلك بطريقة دائرية لمدة 20 دقيقة قبل الغسل بالماء البارد، وتكرر 3 مرات أسبوعيا.

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
الله المستعان
ابو ناصر
رحمهم الله
ابو ناصر
الله يعطيهم العافية
ابو ناصر
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو ناصر
سبحان الله

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