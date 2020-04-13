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الأعداد السابقة للصحيفة

إعلان جداول الاختبارات النهائية لبرامج الدبلوم بالجامعة الإسلامية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1409
إعلان جداول الاختبارات النهائية لبرامج الدبلوم بالجامعة الإسلامية

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن جداول الاختبارات النهائية لجميع طلاب وطالبات برامج الدبلوم وذلك عبر بوابة النظام الأكاديمي.

وأكدت العمادة أن إجراء الاختبارات سيكون عن بعد حسب البدائل المتاحة، على أن تكون بداية الاختبارات يوم الأحد الموافق 3 / 9 /1441 هـ، وفترتها ستكون ساعة واحدة من 10 إلى 11 مساءً، في حين تحتسب درجة الإختبار النهائي من 20 درجة.

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أحدث التعليقات

الحسام
اللهم شافي كل مسلم يارب العالمين. اللهم انا عبيدك فمن لنا رب سواك. اللهم نسالك الدخول لبتك و الصلاة جماعة. اللهم اشتقنا لبيتك فلا تحرمنا منه يا الله يالله يالله
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب طيب
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب طيب
البرفسور حنس
هل تتذكرون تعليق د.حنس قبل شهر بأن العدد سيصل للآلاف.... ها قد حدث والقادم قاتم ... الحل بالدعاء فالله وحده قادر على كشف البلاء
آحلى بشـآرهہ‏‏
يرزقنا ويرزقهم من واسع فضله

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