الأمن العام: يجب التقيد بسبب أخذ تصريح التنقل وقت منع التجول (فيديو)

الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، آلية تصاريح التنقل في قرار منع التجول.

وأوضح العميد الشويرخ، أن العمل على تصاريح التنقل بدء منذ الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين، وسيتم العمل به حتى الخروج من هذه الأزمة سالمين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن السبب وراء هذا القرار يرجع إلى تسهيل عملية التنقل للمواطنين وقت منع التجول عند الحاجة الملحة والضرورية، والعمل بنموذح واحد لجميع الفئات بهدف توحيد الإجراءات والعمل الميداني ووجود معايير ثابتة لمنح هذا التصريح.

وأشار إلى أن التصريح الجديد يُحدد اسم الشخص وعمله والوقت المسموح له وخط محدد يسلكه في الذهاب والعودة، مضيفًا أن المسؤولية التي تقع على عاتق من يحمل التصاريح هي " الحفاظ عليه، التقيد بالشيء الذي سيعمله فقط " .