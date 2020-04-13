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الأعداد السابقة للصحيفة

الأمن العام: يجب التقيد بسبب أخذ تصريح التنقل وقت منع التجول (فيديو)

Time منذ 33 دقيقة
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الأمن العام: يجب التقيد بسبب أخذ تصريح التنقل وقت منع التجول (فيديو)

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، آلية تصاريح التنقل في قرار منع التجول.

وأوضح العميد الشويرخ، أن العمل على تصاريح التنقل بدء منذ الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين، وسيتم العمل به حتى الخروج من هذه الأزمة سالمين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن السبب وراء هذا القرار يرجع إلى تسهيل عملية التنقل للمواطنين وقت منع التجول عند الحاجة الملحة والضرورية، والعمل بنموذح واحد لجميع الفئات بهدف توحيد الإجراءات والعمل الميداني ووجود معايير ثابتة لمنح هذا التصريح.

وأشار إلى أن التصريح الجديد يُحدد اسم الشخص وعمله والوقت المسموح له وخط محدد يسلكه في الذهاب والعودة، مضيفًا أن المسؤولية التي تقع على عاتق من يحمل التصاريح هي " الحفاظ عليه، التقيد بالشيء الذي سيعمله فقط " .

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أحدث التعليقات

الحسام
اللهم شافي كل مسلم يارب العالمين. اللهم انا عبيدك فمن لنا رب سواك. اللهم نسالك الدخول لبتك و الصلاة جماعة. اللهم اشتقنا لبيتك فلا تحرمنا منه يا الله يالله يالله
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب طيب
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب طيب
البرفسور حنس
هل تتذكرون تعليق د.حنس قبل شهر بأن العدد سيصل للآلاف.... ها قد حدث والقادم قاتم ... الحل بالدعاء فالله وحده قادر على كشف البلاء
آحلى بشـآرهہ‏‏
يرزقنا ويرزقهم من واسع فضله

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