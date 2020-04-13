الهلال والنصر ينتظران هدية «الفيفا»

ماجد محمد (صدى):

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" لإصدار تشريعات وقرارات تُناسب المرحلة الحالية التي تمر بها كافة أندية العالم؛ حيث يدرس عمل فترة انتقالات ثالثة بشكل استثنائي للأندية مع فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، للسماح للأندية بالتعاقد مع الصفقات المناسبة لها.

وينتظر ناديي الهلال والنصر هدية الفيفا تلك، لأنهما يفكران في ضم الصفقات المناسبة تحسبًا لرحيل عدد من اللاعبين في الفريقين ستنتهي عقودهم في يونيو المقبل، رغم أن الموسم لم يُستكمل بعد؛ فيما سينتهي عقد البرازيلي كارلوس إدواردو، والفرنسي بافيتيمبي غوميز مع الهلال في يونيو المقبل.

وينتهي عقد كل من: البرازيلي بيتروس، ومواطنه مايكون بيريرا، والحارس الأسترالي برادلي جونز مع نادي النصر، ولذلك ربما تكون فترة الانتقالات الثالثة فرصة لناديي النصر والهلال للبحث بشكل جيد عن الصفقات المطلوبة للفريقين، خاصة أن فترة الانتقالات الصيفية ستشهد تمسك معظم الأندية بنجومها ورفض التفريط فيهم بسبب عدم استكمال الموسم في السعودية أو في أي دولة أخرى.