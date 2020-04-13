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الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال والنصر ينتظران هدية «الفيفا»

Time منذ ساعة
Views 2009
الهلال والنصر ينتظران هدية «الفيفا»

ماجد محمد (صدى):
يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" لإصدار تشريعات وقرارات تُناسب المرحلة الحالية التي تمر بها كافة أندية العالم؛ حيث يدرس عمل فترة انتقالات ثالثة بشكل استثنائي للأندية مع فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، للسماح للأندية بالتعاقد مع الصفقات المناسبة لها.

وينتظر ناديي الهلال والنصر هدية الفيفا تلك، لأنهما يفكران في ضم الصفقات المناسبة تحسبًا لرحيل عدد من اللاعبين في الفريقين ستنتهي عقودهم في يونيو المقبل، رغم أن الموسم لم يُستكمل بعد؛ فيما سينتهي عقد البرازيلي كارلوس إدواردو، والفرنسي بافيتيمبي غوميز مع الهلال في يونيو المقبل.

وينتهي عقد كل من: البرازيلي بيتروس، ومواطنه مايكون بيريرا، والحارس الأسترالي برادلي جونز مع نادي النصر، ولذلك ربما تكون فترة الانتقالات الثالثة فرصة لناديي النصر والهلال للبحث بشكل جيد عن الصفقات المطلوبة للفريقين، خاصة أن فترة الانتقالات الصيفية ستشهد تمسك معظم الأندية بنجومها ورفض التفريط فيهم بسبب عدم استكمال الموسم في السعودية أو في أي دولة أخرى.

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أحدث التعليقات

الحسام
اللهم شافي كل مسلم يارب العالمين. اللهم انا عبيدك فمن لنا رب سواك. اللهم نسالك الدخول لبتك و الصلاة جماعة. اللهم اشتقنا لبيتك فلا تحرمنا منه يا الله يالله يالله
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب طيب
آحلى بشـآرهہ‏‏
طيب طيب
البرفسور حنس
هل تتذكرون تعليق د.حنس قبل شهر بأن العدد سيصل للآلاف.... ها قد حدث والقادم قاتم ... الحل بالدعاء فالله وحده قادر على كشف البلاء
آحلى بشـآرهہ‏‏
يرزقنا ويرزقهم من واسع فضله

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