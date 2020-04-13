الكرملين: اتفاق انتاج النفط العالمي سيمنع حدوث فوضى في السوق

الرياض (صدى):

أكد قصر الرئاسة الروسي"الكرملين" أن اتفاق إنتاج النفط العالمي سيساهم في استقرار السوق، ويمنع حدوث فوضى.

والجدير بالذكر بأن بعد المفاوضات الشاقة بقيادة المملكة ، توصلت دول أوبك بلاس إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بداية من الشهر المقبل.

ويقضي الاتفاق بخفض الإنتاج العالمي من النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا لمدة شهرين، يتبعها بعد ذلك خفض بـ7.7 مليون برميل يوميًّا ولمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية العام الحالي، ثم تاتي المرحل الثالثة بخفض الإنتاج بـ5.8 مليون برميل يوميًّا ولمدة ستة عشر شهرًا وتسري حتى أبريل من العام 2022.

ويستثنى من ذلك السعودية وروسيا؛ حيث يعتبر 11 مليون برميل يوميًّا المستوى المرجعي لهما، ومن المتوقع أن تجتمع دول أوبك في العاشر من يونيو المقبل لاتخاذ قرارات أخرى إذا ما احتاجت إلى ذلك.