شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف شاغرة بـ3 مدن

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وتدريبية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف؛ فيما المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني أول- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، رئيس التموين- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، فني هياكل- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران).

وأضافت الشركة، أنها تحتاج إلى: فني مكافحة الحرائق- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، فني محركات- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، مدرب الحرب الإلكترونية- تدريب المهارات البحرية (الظهران)، فني كهرباء/ ملاحة- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، فني كهربائي- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، مدير خدمات التدريب (الرياض).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: قائد فريق إدارة الطلبات (الظهران)، مهندس إدخال القدرة- التايفون (الطائف)، مهندس التحكم اللوجستي- التايفون (الطائف)، مشرف فني تسليح- التايفون (الطائف)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 إبريل 2020م، عبر الرابط التالي من هنـــــا .