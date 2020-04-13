شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف شاغرة بـ3 مدن

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف؛ فيما المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني أول- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، رئيس التموين- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، فني هياكل- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران).
وأضافت الشركة، أنها تحتاج إلى: فني مكافحة الحرائق- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، فني محركات- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، مدرب الحرب الإلكترونية- تدريب المهارات البحرية (الظهران)، فني كهرباء/ ملاحة- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، فني كهربائي- مدرب تدريب المهارات البحرية (الظهران)، مدير خدمات التدريب (الرياض).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: قائد فريق إدارة الطلبات (الظهران)، مهندس إدخال القدرة- التايفون (الطائف)، مهندس التحكم اللوجستي- التايفون (الطائف)، مشرف فني تسليح- التايفون (الطائف)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 إبريل 2020م، عبر الرابط التالي من هنـــــا .