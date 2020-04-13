نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة الحج تشرف على مغادرة 172 معتمرا من الجنسية العراقية إلى بلادهم

Time منذ ساعة
Views 1595
Comment 2
وزارة الحج تشرف على مغادرة 172 معتمرا من الجنسية العراقية إلى بلادهم

جدة (صدى):
أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (172) معتمرًا من الجنسية العراقية صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث غادر 140 منهم إلى أربيل و 32 معتمراً إلى بغداد، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين المتواجدين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية كل من وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فيصل
السلام عليكم ماهي الأحياء التي تصل لها الخدمة وما هو رقم طلب الخدمة عبر الجوال أو الواتساب
محمد
طيب مافي صور عن جبيل البلد .فضيحة جبيل البلد وقت المطر وفي المقابل جبيل الصناعية مرتبه
سالم العزي
سالم من الدمام الحمد لله جلوس في البيت حافظ على صحتي وصحة اسراتي كذلك جلوسي في البيت مساعدتي إلى وزاره الداخليه نرفع شعارنا سمعنا وطاعه مايصدر من قرار ولاه أمرنا.
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل ... .. لالا هو مايعرف ، بس الشرطه نعرف ،.. اجل انته مايعرف .. .. تكفون باالخيزران اجلدوه ولدياره رحلوه ..

أخر الأخبار

«الشورى» يطالب بإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة بالمسار الإلكتروني
«الشورى» يطالب بإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة بالمسار الإلكتروني
Time منذ 14 ثانية Views 999
بالصور.. تسريبات تكشف الستار عن نيسان كيكس فيس ليفت 2021 الجديدة
بالصور.. تسريبات تكشف الستار عن نيسان كيكس فيس ليفت 2021 الجديدة
Time منذ 7 دقائق Views 1067
«الشورى» يوافق على استثناء المشاركين في العمليات الحربية من إيقاف الخدمات والمنع من السفر
«الشورى» يوافق على استثناء المشاركين في العمليات الحربية من إيقاف الخدمات والمنع من السفر
Time منذ 20 دقيقة Views 1430
شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف شاغرة بـ3 مدن
شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف شاغرة بـ3 مدن
Time منذ 24 دقيقة Views 1350
بالصور.. أسرَّة وأغطية من الورق في أحد المطارات لمنتظري فحص الفيروس
بالصور.. أسرَّة وأغطية من الورق في أحد المطارات لمنتظري فحص الفيروس
Time منذ 27 دقيقة Views 241
17 مليونا لـ 3 مشاريع حديثة بتعليم عسير
17 مليونا لـ 3 مشاريع حديثة بتعليم عسير
Time منذ 28 دقيقة Views 1130
شاهد.. أمطار وأجواء مُذهلة تسود الجبيل الصناعية
شاهد.. أمطار وأجواء مُذهلة تسود الجبيل الصناعية
Time منذ 35 دقيقة Views 1409
بالفيديو.. دكتورة خلود تثني على زوجة تصمت على ضرب زوجها
بالفيديو.. دكتورة خلود تثني على زوجة تصمت على ضرب زوجها
Time منذ 39 دقيقة Views 390
بالفيديو.. «وزير الطاقة» : ولي العهد قاد مفاوضات إنتاج النفط طيلة الأسابيع الماضية
بالفيديو.. «وزير الطاقة» : ولي العهد قاد مفاوضات إنتاج النفط طيلة الأسابيع الماضية
Time منذ 45 دقيقة Views 1497
بالفيديو.. سقوط البرد والأمطار بالرفيعة والصمان
بالفيديو.. سقوط البرد والأمطار بالرفيعة والصمان
Time منذ 48 دقيقة Views 1556