نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

«المسند»‏: سحب «السمحاق» رقيقة وليس لها ظلًا

Time منذ ساعة
Views 1743
Comment 2
«المسند»‏: سحب «السمحاق» رقيقة وليس لها ظلًا

القصيم (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، عن أبرز المعلومات والتفاصيل حول " سحب السمحاق " والهالة الموجودة حول الشمس أو القمر.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: " تظهر أحياناً حول الشمس أو القمر هالة من الضوء ملفته للانتباه، تكون على هيئة دائرة كاملة أو أقل، وذلك في حالة وجود سحب خفيفة وعالية (من 5-10كم فوق سطح الأرض) تُسمى سحب السمحاق،  وهي سحب رقيقة ليس لها ظل أحياناً " .

وأضاف الدكتور المسند: " وتتشكل من بلورات جليدية تقوم بحرف أشعة ضوء الشمس أو القمر كما ‏يفعل المنشور الزجاجي، إذ تقوم البلورات بتمرير ضوء الشمس أو القمر، ومن ثم كسره ثم عكسه فتظهر ألوان قوس قزح، على هيئة دائرة سماوية ضوئية مهيبة، يصل قطرها نحو 20 درجة، وأحياناً دائرة غير مكتملة حول الشمس أو القمر، والهالة تكون ملونه، ولكن اللون الأبيض يكاد يطغى على غيره " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فيصل
السلام عليكم ماهي الأحياء التي تصل لها الخدمة وما هو رقم طلب الخدمة عبر الجوال أو الواتساب
محمد
طيب مافي صور عن جبيل البلد .فضيحة جبيل البلد وقت المطر وفي المقابل جبيل الصناعية مرتبه
سالم العزي
سالم من الدمام الحمد لله جلوس في البيت حافظ على صحتي وصحة اسراتي كذلك جلوسي في البيت مساعدتي إلى وزاره الداخليه نرفع شعارنا سمعنا وطاعه مايصدر من قرار ولاه أمرنا.
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل ... .. لالا هو مايعرف ، بس الشرطه نعرف ،.. اجل انته مايعرف .. .. تكفون باالخيزران اجلدوه ولدياره رحلوه ..

أخر الأخبار

بالصور.. تسريبات تكشف الستار عن نيسان كيكس فيس ليفت 2021 الجديدة
بالصور.. تسريبات تكشف الستار عن نيسان كيكس فيس ليفت 2021 الجديدة
Time منذ 7 دقائق Views 1064
«الشورى» يوافق على استثناء المشاركين في العمليات الحربية من إيقاف الخدمات والمنع من السفر
«الشورى» يوافق على استثناء المشاركين في العمليات الحربية من إيقاف الخدمات والمنع من السفر
Time منذ 20 دقيقة Views 1430
شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف شاغرة بـ3 مدن
شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف شاغرة بـ3 مدن
Time منذ 23 دقيقة Views 1350
بالصور.. أسرَّة وأغطية من الورق في أحد المطارات لمنتظري فحص الفيروس
بالصور.. أسرَّة وأغطية من الورق في أحد المطارات لمنتظري فحص الفيروس
Time منذ 27 دقيقة Views 237
17 مليونا لـ 3 مشاريع حديثة بتعليم عسير
17 مليونا لـ 3 مشاريع حديثة بتعليم عسير
Time منذ 28 دقيقة Views 1130
شاهد.. أمطار وأجواء مُذهلة تسود الجبيل الصناعية
شاهد.. أمطار وأجواء مُذهلة تسود الجبيل الصناعية
Time منذ 35 دقيقة Views 1409
بالفيديو.. دكتورة خلود تثني على زوجة تصمت على ضرب زوجها
بالفيديو.. دكتورة خلود تثني على زوجة تصمت على ضرب زوجها
Time منذ 38 دقيقة Views 385
بالفيديو.. «وزير الطاقة» : ولي العهد قاد مفاوضات إنتاج النفط طيلة الأسابيع الماضية
بالفيديو.. «وزير الطاقة» : ولي العهد قاد مفاوضات إنتاج النفط طيلة الأسابيع الماضية
Time منذ 44 دقيقة Views 1497
بالفيديو.. سقوط البرد والأمطار بالرفيعة والصمان
بالفيديو.. سقوط البرد والأمطار بالرفيعة والصمان
Time منذ 48 دقيقة Views 1555
صورة نادرة للملك فهد وهو يتفقد أحد مشروعات الحرس الوطني
صورة نادرة للملك فهد وهو يتفقد أحد مشروعات الحرس الوطني
Time منذ 59 دقيقة Views 1843