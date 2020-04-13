«المسند»‏: سحب «السمحاق» رقيقة وليس لها ظلًا

القصيم (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، عن أبرز المعلومات والتفاصيل حول " سحب السمحاق " والهالة الموجودة حول الشمس أو القمر.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: " تظهر أحياناً حول الشمس أو القمر هالة من الضوء ملفته للانتباه، تكون على هيئة دائرة كاملة أو أقل، وذلك في حالة وجود سحب خفيفة وعالية (من 5-10كم فوق سطح الأرض) تُسمى سحب السمحاق، وهي سحب رقيقة ليس لها ظل أحياناً " .

وأضاف الدكتور المسند: " وتتشكل من بلورات جليدية تقوم بحرف أشعة ضوء الشمس أو القمر كما ‏يفعل المنشور الزجاجي، إذ تقوم البلورات بتمرير ضوء الشمس أو القمر، ومن ثم كسره ثم عكسه فتظهر ألوان قوس قزح، على هيئة دائرة سماوية ضوئية مهيبة، يصل قطرها نحو 20 درجة، وأحياناً دائرة غير مكتملة حول الشمس أو القمر، والهالة تكون ملونه، ولكن اللون الأبيض يكاد يطغى على غيره " .