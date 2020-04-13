التدريب التقني يدعم أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة بأجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة لوحية

الرياض (صدى):

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة لوحية وشرائح بيانات لأكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في 185 منشأة تدريبية بجميع مناطق المملكة، وذلك بهدف ضمان سير العملية التدريبية عن بعد بشكل فعال.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة بادرت منذ وقت مبكر في تقديم الدعم للمتدربين والمتدربات بما يحقق تأمين متطلبات التدريب عن بعد، مبيناً أنه يتم تقديم الدعم من خلال الخدمات الإرشادية بالمنشآت التدريبية التي بدورها تعمل على التواصل مع المتدربين والمتدربات الذين يواجهون تحديات في التدريب الإلكتروني وعليه يتم دراسة الحالة وتقديم الدعم لهم.

وأشار العتيبي إلى عمليات الدعم الموجهة للمتدربين التي شملت توجيه المنشآت التدريبية بحصر أعداد المتدربين والمتدربات الذين يحتاجون تقديم إعانة في توفير خدمة التدريب عن بعد، حيث يتولى صندوق المتدربين الفرعي بكل منشأة تدريبية تقديم الدعم لهذه الشريحة، وتأمين شرائح وأجهزة اتصال للمتدربين وفقاً لدراسة الحالات التي تنفذها المنشآت التدريبية، موضحاً دعم الصندوق الرئيس للمتدربين للصناديق الفرعية بالمنشآت التدريبية لتمكينها من تقديم الدعم المطلوب.