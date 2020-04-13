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المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثالثة من الشعير هذا العام

Time منذ ساعتين
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المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثالثة من الشعير هذا العام

الرياض (صدى):
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 600,000 طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد 26 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 17 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد 3 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 7 شحنات كميتها 420,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180,000 طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (يوليو - أغسطس2020م).

وأفاد معاليه أن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من الشعير المستورد، مشيراً إلى أنه بترسية الدفعة الثالثة تكون المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على نحو 2.7 مليون طن.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي : هنا.

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أحدث التعليقات

ابو فيصل
السلام عليكم ماهي الأحياء التي تصل لها الخدمة وما هو رقم طلب الخدمة عبر الجوال أو الواتساب
محمد
طيب مافي صور عن جبيل البلد .فضيحة جبيل البلد وقت المطر وفي المقابل جبيل الصناعية مرتبه
سالم العزي
سالم من الدمام الحمد لله جلوس في البيت حافظ على صحتي وصحة اسراتي كذلك جلوسي في البيت مساعدتي إلى وزاره الداخليه نرفع شعارنا سمعنا وطاعه مايصدر من قرار ولاه أمرنا.
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل ... .. لالا هو مايعرف ، بس الشرطه نعرف ،.. اجل انته مايعرف .. .. تكفون باالخيزران اجلدوه ولدياره رحلوه ..

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