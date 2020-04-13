«هدف»: مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور العاملين بدوام كامل أو عن بُعد

فاطمة المالكي (صدى):

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف"، اليوم الاثنين، أن ‎مبادرة "دعم التوظيف" تدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين بدوام كامل أو عن بعد في جميع المنشآت والوظائف.

ويشمل البرنامج من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي ما دام أن البرنامج مستمر؛ وفي حال استفادت المنشأة من دعم أي جهة حكومية لنفس الموظف؛ فإنه لا يمنع حصولها على دعم البرنامج لمدة ٢٤ شهرًا.

اشتراط البرنامج أن يكون الموظف مسجلًا في بوابة طاقات، يهدف إلى التحقق من صحة البيانات ومؤهلات الموظف إلكترونيًا ومعلومات التواصل، والاستفادة من هذه البيانات في إكمال ملف طلب الدعم.

وأكد أنه لا يشترط أن يكون التوظيف عبر بوابة طاقات، مع العلم بأن التسجيل في البوابة متاح لجميع الفئات من طلاب وباحثين عن عمل وموظفين ومنشآت؛ بينما للتسجيل عبر بوابة طاقات على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .