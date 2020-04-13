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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير و الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
يا ذا الصين اللي امرضت البشر ..
ام وليد
ان شاء الله انها ملتزمين بالبيت لأجل صحتنا وصحة أبنائنا واسأل الله يزيل الفكه عن الامه بخير وسلامه وجزاء الله خير كل من ساهم بقول او فعل عمل وجعليه في ميزان حسانة ووفق ولاة أمورنا على فعل الخير وجزاكم الله خيرا سمو الأمير
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
ممتاز ..

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