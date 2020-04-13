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الأعداد السابقة للصحيفة

آلية الحصول على تصاريح التنقل في وقت المنع للقطاع الخاص

Time منذ ساعتين
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آلية الحصول على تصاريح التنقل في وقت المنع للقطاع الخاص

الرياض (صدى):
كشف مجلس الغرف السعودية، عن آلية الحصول على تصاريح التنقل الجديدة للقطاع الخاص في أوقات منع التجول.

وأوضح المجلس الجهات الحكومية المنوط بها استقبال طلبات التنقل في وقت منع التجول.

وتختص وزارة الشؤون البلدية باستقبال طلبات التموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والخضروات.

فيما تستقبل وزارة الصحة الطلبات الخاصة بالصيدليات والعيادات الطبية، والمستشفيات، بينما تستقبل هيئة الاتصالات طلبات تطبيقات التوصيل ومشغلي الانترنت وشبكات الاتصال.

وأوضح المجلس أنه فيما يخص الموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفي بتصريح السائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز الـ 50% من حمولة الحافلة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
يا ذا الصين اللي امرضت البشر ..
ام وليد
ان شاء الله انها ملتزمين بالبيت لأجل صحتنا وصحة أبنائنا واسأل الله يزيل الفكه عن الامه بخير وسلامه وجزاء الله خير كل من ساهم بقول او فعل عمل وجعليه في ميزان حسانة ووفق ولاة أمورنا على فعل الخير وجزاكم الله خيرا سمو الأمير
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
ممتاز ..

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