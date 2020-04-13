آلية الحصول على تصاريح التنقل في وقت المنع للقطاع الخاص

الرياض (صدى):

كشف مجلس الغرف السعودية، عن آلية الحصول على تصاريح التنقل الجديدة للقطاع الخاص في أوقات منع التجول.

وأوضح المجلس الجهات الحكومية المنوط بها استقبال طلبات التنقل في وقت منع التجول.

وتختص وزارة الشؤون البلدية باستقبال طلبات التموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والخضروات.

فيما تستقبل وزارة الصحة الطلبات الخاصة بالصيدليات والعيادات الطبية، والمستشفيات، بينما تستقبل هيئة الاتصالات طلبات تطبيقات التوصيل ومشغلي الانترنت وشبكات الاتصال.

وأوضح المجلس أنه فيما يخص الموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفي بتصريح السائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز الـ 50% من حمولة الحافلة.